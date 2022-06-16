Поток кипятка хлынул в кемеровский водоем у жилых многоэтажек

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Фото:  

В Сети жители кузбасской столицы пожаловались на горячее озеро, где ожоги получили уже несколько детей.

По словам кемеровчан, речь идет о водоеме в районе ЖК "Березовая роща", где от воды исходит пар. Женщина указала, что на берегу часто играют дети, из-за чего кипяток может нести прямую угрозу их жизням и здоровью. Со слов рассказчицы, несколько несовершеннолетних уже успели получить ожоги. К слову, интернет-пользовательница уточнила, что о проблеме граждане сообщали специалистам, но никаких мер с их стороны никто не предпринимал.


В свою очередь представители СГК заявили об устранении аварийной ситуации.

В районе ЖК "Березовая роща" микрорайона ФПК произошел порыв на сетях теплоснабжения. Специалисты занимаются устранением аварийной ситуации,– объяснили они.

Судя по опубликованному видео от воды исходит плотный пар.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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