Кемеровчанин заявил в Instagram о намерении записать кино, в котором он соберет вместе все имеющиеся факты о трагедии. Мужчина также продемонстрировал черновик, в котором присутствует ряд тем о пожаре в ТРЦ и сообщил, что ждет от зрителей вопросы о трагедии, которые также их волнуют. По задумке это должно расширить перечень уже имеющихся тем для съемок.

Востриков подчеркнул, что в его цели не входит построение выводов и догадок, он лишь хочет собрать все факты.

– Не будет никаких мнений. Будут только сухие факты. Цель этого видео – прояснить, что вообще произошло. Без эмоций, – сказал Востриков.

Ранее Игорь Востриков опубликовал рассказ еще одного мужчины, который потерял при пожаре в "Зимней вишне" детей.