Потерявший трех детей при пожаре в кемеровской "Зимней вишне" Игорь Востриков решил снять фильм

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Житель кузбасской столицы Игорь Востриков, который 25 марта 2018 года потерял при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" свою семью, сообщил о планах снять кино о случившемся.

Кемеровчанин заявил в Instagram о намерении записать кино, в котором он соберет вместе все имеющиеся факты о трагедии. Мужчина также продемонстрировал черновик, в котором присутствует ряд тем о пожаре в ТРЦ и сообщил, что ждет от зрителей вопросы о трагедии, которые также их волнуют. По задумке это должно расширить перечень уже имеющихся тем для съемок.


Востриков подчеркнул, что в его цели не входит построение выводов и догадок, он лишь хочет собрать все факты.

– Не будет никаких мнений. Будут только сухие факты. Цель этого видео – прояснить, что вообще произошло. Без эмоций, – сказал Востриков.

Ранее Игорь Востриков опубликовал рассказ еще одного мужчины, который потерял при пожаре в "Зимней вишне" детей.

Фото: Instagram/ Игорь Востриков
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