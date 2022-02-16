Потерявший банковскую карту ребенок из Кузбасса обрек женщину на уголовный срок

Жительница Юрги нашла на улице банковскую карту и решила с ее помощью оплатить покупки.

Благодаря бесконтактной оплате женщина рассчиталась за товары, после чего выбросила карту. Когда несовершеннолетняя владелица обнаружила пропажу 2 900 рублей, то обратилась в правооохранительные органы.

Полицейские установили личность преступницы. Нарушительницей оказалась 32-летняя местная жительница. Вину она признала и возместила ущерб, передает региональный СК.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Суд приговорил женщину к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.