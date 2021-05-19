Потерявшие в пожаре в "Зимней вишне" детей кемеровчане потребовали по 100 млн рублей за каждого ребенка

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Двое жителей столицы Кузбасса, где произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня, потребовали выплатить им компенсацию морального вреда за погибших в пожаре детей.

Кемеровчане просят взыскать с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" 60% от суммы компенсации морального вреда за каждого погибшего в торговом центре ребенка. Еще 30% – с МЧС и оставшиеся 10% с гражданских ответчиков.

– Заявленная мною сумма компенсации хоть в какой-то степени отражает тот ад и мучительные переживания, с которыми я живу после смерти сына и дочери, – объяснил отец двоих погибших детей Эдуард Ковалевский на заседании суда.

Также требование о компенсации в 100 млн рублей озвучила и Елена Тесленко, потерявшая дочь. Она считает, что собственники объекта умышленно допустили нарушения пожарной безопасности "в погоне за прибылью". Женщина уверена, что это и стало основной причиной как пожара, так и смерти людей.


Ранее суд обязал собственников ТРЦ выплатить семьям погибших дополнительные компенсации на общую сумму 154 млн рублей, передает ТАСС.

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