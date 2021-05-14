Потерявшие детей в пожаре в "Зимней вишне" кемеровчане потребовали вернуть дело на дорасследование

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Женщина, потерявшая кемеровском торговом центре дочь и троих внуков, потребовала ужесточить наказание для пожарных, а мужчина, у которого погибли в пожаре три дочери, считает, что на скамье подсудимых находятся не все причастные к происшествию.

В четверг, 13 мая, на судебных прениях потерпевшая Ольга Тиханкина потребовала, чтобы пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина судили по более жесткой статье. По ее мнению, что сотрудники МЧС не просто проявили халатность, которая им вменяется (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а убили людей.

– Они шли, они не думали о наших детях. <...> Это не халатность. Люди, проработавшие в МЧС 20 лет, они машинально, насколько я знаю, выполняют свои действия, они получили медали за отличную службу. Поэтому, я считаю, что здесь никак не могла быть халатность, здесь убийство 60 человек, – цитирует Тиханкину ТАСС.

Еще один потерпевший, который потерял в пожаре троих дочерей, Александр Ананьев считает, что судить нужно и других сотрудников МЧС. Так, среди обвиняемых нет командира отделения газодымной защиты Антона Бридова, сотрудника пожарно-спасательной части №2 Александра Малышенко, помощника начальника караула пожарной части Сергея Опарина, а также охранника ТРЦ Олега Колобовникова.

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