В четверг, 13 мая, на судебных прениях потерпевшая Ольга Тиханкина потребовала, чтобы пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина судили по более жесткой статье. По ее мнению, что сотрудники МЧС не просто проявили халатность, которая им вменяется (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а убили людей.

– Они шли, они не думали о наших детях. <...> Это не халатность. Люди, проработавшие в МЧС 20 лет, они машинально, насколько я знаю, выполняют свои действия, они получили медали за отличную службу. Поэтому, я считаю, что здесь никак не могла быть халатность, здесь убийство 60 человек, – цитирует Тиханкину ТАСС.

Еще один потерпевший, который потерял в пожаре троих дочерей, Александр Ананьев считает, что судить нужно и других сотрудников МЧС. Так, среди обвиняемых нет командира отделения газодымной защиты Антона Бридова, сотрудника пожарно-спасательной части №2 Александра Малышенко, помощника начальника караула пожарной части Сергея Опарина, а также охранника ТРЦ Олега Колобовникова.