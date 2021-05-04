Потерянный родителями школьник в Новокузнецке оказался заперт в квартире друга

К полицейским в Новокузнецке обратились местные жители, которые рассказали о пропаже 9-летнего сына. Женщина, пришедшая к правоохранителям, объяснила, что ее ребенок ушел на улицу около полудня и вернуться домой он должен был в 17:00, однако этого не произошло.

По обращению развернули масштабные поисковые мероприятия. В них участвовали участковый, инспекторы ПДН, а также сотрудники уголовного розыска.

- Ориентировка с приметами ребенка была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. В результате проведенных мероприятий утром мальчик был найден полицейскими, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Выяснилось, что все то время, пока мальчика считали пропавшим, он находился в гостях у своего друга, родителей которого не было дома.

- Мальчики потеряли ключи от квартиры, и так как дверь была закрыта, они не смогли открыть ее, - пояснили в полиции.

Мальчик смог выйти из жилища только утром, тогда же к месту жилища горожанки и прибыли сотрудники полиции. С места ребенка забрали.

Со школьников провели профилактическую беседу, а после отдали его родителям.