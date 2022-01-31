"Потерял равновесие и упал": беспокойная невестка спасла свекра в Кемерове

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Жительница Кемерово вызвала спасателей после того, как не смогла достучаться до своего родственника.

Сотрудникам спасательной службы поступил звонок с просьбой вскрыть дверь квартиры, в которой проживает 76-летний пенсионер.


Женщина сообщила, что она пришла навестить свекра, но дверь никто не открыл. Реакции на звонки и стук в дверь не было. Из-за возраста мужчины, невестка начала волноваться и сделала вызов по единому номеру 112.


Прибывшая бригада спасателей приняла решение лезть через окно при помощи штурмовой лестницы. Там они обнаружили мужчину, который жаловался на боли в спине.

— <...> Он встал с кровати, потерял равновесие и упал. Самостоятельно подняться и дойти до двери, чтобы ее открыть уже не смог, — сообщается на сайте кемеровской службы спасения.

Сейчас мужчину передали бригаде скорой помощи.

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