Сотрудникам спасательной службы поступил звонок с просьбой вскрыть дверь квартиры, в которой проживает 76-летний пенсионер.

Женщина сообщила, что она пришла навестить свекра, но дверь никто не открыл. Реакции на звонки и стук в дверь не было. Из-за возраста мужчины, невестка начала волноваться и сделала вызов по единому номеру 112.

Прибывшая бригада спасателей приняла решение лезть через окно при помощи штурмовой лестницы. Там они обнаружили мужчину, который жаловался на боли в спине.

— <...> Он встал с кровати, потерял равновесие и упал. Самостоятельно подняться и дойти до двери, чтобы ее открыть уже не смог, — сообщается на сайте кемеровской службы спасения.

Сейчас мужчину передали бригаде скорой помощи.