Потепление с метелями придет в Кузбасс в ближайшие дни

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После лютых морозов температура в Кемеровской области станет выше 0°C.

По данным кемеровских синоптиков, потепление в регионе ожидается с понедельника, 17 января. Температурный столбик может подняться до – 3, +2°C.


А уже завтра в воскресенье, 16 января, ночью на территории области температура зафиксируется на отметке в – 6,-11°C, а местами – 14,-19°C, днем – 3,+2, в некоторых местах до – 4,-9°C.


В кузбасской столице ночью будет – 9,-11°C, небольшой снег, мокрый снег, местами метель.

– Ночью по области, днем местами небольшой снег, мокрый снег, ночью местами до умеренного, местами гололедно-изморозевые явления, гололедица, поземки, метели, – сказали в Кемеровском гидрометцентре.

Стоит отметить, что после теплых дней при прохождении холодного атмосферного фронта начнется постепенное понижение температуры, что может привести к резкому похолоданию на Крещение.

Да!
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