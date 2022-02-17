Потепление придет в Кузбасс в грядущие выходные

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Потепление до -3°C, снег и гололедица ожидают жителей Кемеровской области в ближайшие дни.

Ночью в пятницу, 18 февраля, на территории Кузбасса ожидается -12,-17°C, местами до -25°C. Днем температура составит -4,-9°C.


Столбики термометров в субботу ночью покажут -10,-15°C, местами до -20°C. Днем потеплеет до -3,-8°C.


В воскресенье, 20 февраля, ночью ожидается -13,-18°C, местами до -25°C. Днем столбики термометров покажут -3,-8°C, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Ветер в ближайшие дни южный, от 2 до 12 метров в секунду, с порывами до 14-18. Переменная облачность, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица.


Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на первый месяц весны.

Да!
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