Потепление придет в Кузбасс в грядущие выходные

Ночью в пятницу, 18 февраля, на территории Кузбасса ожидается -12,-17°C, местами до -25°C. Днем температура составит -4,-9°C.
Столбики термометров в субботу ночью покажут -10,-15°C, местами до -20°C. Днем потеплеет до -3,-8°C.
В воскресенье, 20 февраля, ночью ожидается -13,-18°C, местами до -25°C. Днем столбики термометров покажут -3,-8°C, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.
Ветер в ближайшие дни южный, от 2 до 12 метров в секунду, с порывами до 14-18. Переменная облачность, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица.
Ранее кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на первый месяц весны.
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