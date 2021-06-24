Потепление придет в Кузбасс с началом следующей недели

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали предварительный прогноз погоды на первые дни следующей рабочей недели.

По данным специалистов, вскоре на смену прохладной и пасмурной погоде в Кузбассе придет потепление. Постепенно, начиная с воскресенья, температура воздуха начнет повышаться, однако кратковременные дожди и грозы пока сохраняться.


В понедельник, 28 июня, ночная температура составит +6°С, +11°С, а дневная - +18°С, +23°С. На следующий день станет теплее, однако всего на один градус: +7°С, +12°С ночью и +19°С, +24°С днем. На протяжении обоих дней будет дуть юго-восточный ветер 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.


Напомним, ранее редакция AVOKADO также писала о погоде на последние выходные июня.

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