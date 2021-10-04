Потепление и обильные осадки придут в Кузбасс до конца недели

1
Фото:  

Синоптики дали предварительный прогноз погоды до конца рабочей недели. В Кемеровской области ожидается потепление и осадки.

Согласно данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ночь на вторник, 5 октября, в регионе будет -3ºС, +2ºС, а днем потеплеет до +5ºС, +10ºС. По югу Кузбасса пройдут дожди, а утром и ночью образуется туман. Осадки в виде мокрого снега ожидаются ночью.


Ночью 6 октября станет холоднее и столбик термометра покажет 0ºС, -5ºС, однако уже днем воздух прогреется до максимальных на этой неделе +7ºС, +12ºС. Днем осадки не предвидятся, однако ночью продут дожди и выпадет мокрый снег.


Четверг, 7 октября, пройдет преимущественно без осадков. Ночь температура воздуха составит -1ºС, -6ºС, днем - +3ºС, +8ºС.


В последний рабочий день этой недели температура сохранится в тех же пределах, что и днем ранее - +3ºС, +8ºС. Ночью синоптики прогнозируют -4ºС,+1ºС. По области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29725

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined