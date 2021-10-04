Потепление и обильные осадки придут в Кузбасс до конца недели

Согласно данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ночь на вторник, 5 октября, в регионе будет -3ºС, +2ºС, а днем потеплеет до +5ºС, +10ºС. По югу Кузбасса пройдут дожди, а утром и ночью образуется туман. Осадки в виде мокрого снега ожидаются ночью.

Ночью 6 октября станет холоднее и столбик термометра покажет 0ºС, -5ºС, однако уже днем воздух прогреется до максимальных на этой неделе +7ºС, +12ºС. Днем осадки не предвидятся, однако ночью продут дожди и выпадет мокрый снег.

Четверг, 7 октября, пройдет преимущественно без осадков. Ночь температура воздуха составит -1ºС, -6ºС, днем - +3ºС, +8ºС.

В последний рабочий день этой недели температура сохранится в тех же пределах, что и днем ранее - +3ºС, +8ºС. Ночью синоптики прогнозируют -4ºС,+1ºС. По области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.