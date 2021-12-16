Потепление и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

Потепление начнется в пятницу, 17 декабря. Ночью ожидается от -6°С до -18°С, днем температура будет держаться в пределах от -1°С до -6°С. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-12. Местами пройдет умеренный снег, метели. На дорогах гололедица.

Температура в первый выходной день, 18 декабря, составит -4,-9°С ночью, днем поднимется до 0,-5°С. Ветер не изменит направление, но станет менее сильным. На некоторых территориях Кузбасса пройдет мокрый снег, местами метели.

В воскресенье вновь похолодает. Ночью столбики термометров покажут от -4°С до -14°С, днем от -1°С до -12°С. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ночью местами снег и метели, днем также небольшой снег, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Температура в понедельник, 20 декабря, опустится ночью до -13, -25°С. Днем столбики термометров покажут -10,-15°С. Ветер сменится на северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

Ранее Госавтоинспекция предупреждала кузбассовцев об опасных погодных условиях.