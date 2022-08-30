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Потепление и грозы придут в Кузбасс к концу лета

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Специалисты дали прогноз погоды на начало текущей недели в Кемеровской области.

По информации Кемеровского гидрометцентра, ночью 31 августа в Кузбассе ожидается до +9,+14°C,

местами +3,+8°C. Днем потеплеет до +22,+27°C. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.


В четверг, 1 сентября, столбики термометров опустятся ночью до +9,+14°C. На некоторых территориях похолодает до +3,+8°C. Днем кузбассовцев ожидает +23,+28°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ожидается также переменная облачность, на большей части региона без осадков. В дневное время по северу пройдут кратковременные дожди.

Да!
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