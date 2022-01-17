Потепление до +6℃ придет в Кузбасс 17 января

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Кемеровский гидрометцентр объявил о резком потеплении на территории региона.

Сегодня, 17 января, на территории Кузбасса днем температура воздуха будет держаться в пределах от 0℃ до +5℃, местами до -6℃ .

— Переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, по югу местами умеренные, местами гололедные явления, метели, на дорогах гололедица, — сообщают специалисты кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о наступлении потепления с метелями.

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