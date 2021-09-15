Потепление до +23°C придет в Кузбасс

По информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 16 сентября, ночью в Кемерове ожидается +4,+6°C, днем воздух прогреется до +18,+20°C.
— Переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков, — говорится в сообщении метеорологов.
По области прогнозируется до восхода солнца +3,+8°C, с рассветом потеплеет до +18,+23°C. Ветер южный, однако местами могут быть порывы до 13 м/с. Ночью и утром на некоторых территориях туманы. По северным районам пройдут дожди.
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