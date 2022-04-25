Потепление до +22°C придет в Кузбасс на текущей неделе

Как сообщили специалисты, последняя неделя апреля начнется с потепления. Так, уже завтра во вторник, 26 апреля, ночью температура воздуха в областном центре составит – 2,-4°C, днем поднимется до +10,+12°C. По региону в целом ночью – 1,-6, местами до – 11°C, днем +7,+12, местами до +17°C. Существенных осадков не предвидится, местами жители Кузбасса могут заметить дымку.

При этом на территории Промышленновского района ожидается горимость четвертого класса.

В среду, 27 апреля, по шахтерскому краю ночью – 3,+2, местами до – 8°C, дневное +10,+15, местами до +20°C. Осадков не будет, сохранится высокая горимость.

В четверг, 28 апреля, в темное время суток столбик термометра упадет до 0,-5, местами 0,+5°C, а после восхода солнца поднимется до +12,+17, местами до +22°C. Осадков также не предвидится, нужно готовиться к высокой горимости.