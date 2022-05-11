Потепление до +21°C придет в Кузбасс 11 мая

Сегодня, 11 мая, на территории Кузбасса потеплеет до +16,+21°C днем. Ветер ожидается северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Погода в областной столице также будет теплой. По данным Кемеровского гидрометцентра, столбики термометров покажут +18,+20°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

Ранее кузбасские синоптики спрогнозировали погоду в мае.