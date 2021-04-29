Потепление до +18°С придет в Кузбасс на
первые числа мая

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Кемеровские синоптики рассказали, к какой погоде стоит готовиться на предстоящем уик-энде. В отдельных местах области будет высокая пожароопасность.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 30 апреля, в Кемерове ночью будет +3,+5°С, днем +14,+16°С. Возможны дожди, а скорость ветра не превысит 11 м/с. По области ночью +1,+6°С, местами до +11°С, днем +12,+17°С.


Ветер: юго-западный, западный, ночью 3-8, местами порывы до 14 м/с, днём 6-11, местами порывы до 16 м/с. Явления погоды: переменная облачность, местами небольшие дожди, по югу в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Горимость 1, 2, местами 3, в Юргинском районе 4 класса, – указали в учреждении.



В субботу, 1 мая, в ночное время +2,+7, местами до – 3°С, в дневное +11,+16°С. На отдельных землях пройдут умеренные дожди, а порывы ветра достигнут 17 м/с.


В воскресенье, 2 мая, до восхода солнца столбик термометра покажет 0,+5, местами до – 5°С, после восхода +11,+16°С. садков не предвидится

Да!
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