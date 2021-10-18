Потепление до +17°C придет в Кузбасс на неделе

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Жители Кемеровской области смогут насладиться осенним теплом в ближайшие дни.

Согласно свежим данным Кемеровского гидрометцентра, предстоящей ночью, 19 октября, в Кузбассе ожидается -2,-7°C, днем +8,+13°C. Осадков не прогнозируется, однако утром возможны дым и дымки.


Чуть теплее станет в среду, 20 октября. Синоптики сообщили о 0,-5°C до восхода солнца, а уже с рассветом воздух прогреется до +10,+15°C.


Самым теплым окажется четверг, 21 октября. В темное время суток также 0,-5°C, однако в светлое столбик термометра поднимется до +12,+17°C. Ветер южный, без осадков.


Похолодание придет уже в пятницу, 22 октября. Несмотря на то что в ночные часы будет теплее, чем в предыдущие дни (+2,+7°C), днем температура составит +7,+12°C. Наряду с этим специалисты прогнозируют днем (ночью местами) дождь, переходящий в мокрый снег. В некоторых районах возможны гололедные явления.

Да!
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