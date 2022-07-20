Потенциально опасный продукт поступал в детские учреждения Кузбасса

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Специалисты обнаружили несоответствующее требованиям масло в социальных учреждениях Кемеровской области.

В 29 детских учреждениях Кузбасса были выявлены случаи поступления масла сладко-сливочного несоленого "Крестьянское" 72,5%" производителя ООО "Сырленд" (Московская область"), которое не отвечало требованиям технического регламента по показателям качества и безопасности. Проведенные исследования подтвердили несоответствие ГОСТ.

‒ В продукте обнаружены растительные жиры и масла, свидетельствующие о фальсификации данного товара. <...> Также нарушены требования <...> в соответствии с которыми при изготовлении пищевой продукции для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование растительных масел, ‒ сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

Кроме того, специалисты установили, что площадка производителя данного масла была исключена из реестра, что может свидетельствовать о легализации продукции неизвестного происхождения, которая является потенциально опасной для жизни и здоровья потребителей.


Поставленное ранее масло изъяли из оборота и отправили поставщику. Информацию о потенциально опасной продукции направили в Минобрнауки Кемеровской области, а также в территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

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