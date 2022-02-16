Посты для отслеживания загрязнения воздуха появятся в четырех городах Кузбасса

Власти Кузбасса приняли решение о расширении в регионе государственной сети, позволяющей отслеживать загрязнения воздуха. Стационарные посты Росгидромета появятся еще в нескольких городах области.
‒ Сейчас стационарные посты есть только в 3 городах ‒ Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Планируем установить их в Междуреченске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Белове, ‒ рассказал замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Instagram.
Планируется, что на постах будет отслеживаться концентрация в воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сажи и другие характерных для Кемеровской области загрязняющих веществ.
Ранее жители Киселевска пожаловались на черный снег.
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