Поступившие в Кузбасс новые автобусы вышли на маршруты в полном объеме

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Власти Кемеровской области сообщили о полном выпуске нового общественного транспорта на маршруты региона.

Согласно данным правительства Кузбасса, всего за время подготовки к празднованию 300-летия региона в область поступили 1 205 новых автобусов, в числе которых как городские, так и междугородние. К настоящему моменту обновление автопарка завершено, а значит новый транспорт уже вышел на улицы городом и районов в полном объеме.


Последним был исполнен муниципальный контракт на поставку в Кемерово партии из 105 городских полунизкопольных автобусов НефАЗ. В настоящее время они также вышли на маршруты. Всего в Кемеровской области удалось обновить около 60% автопарка.


Напомним, ранее в Кемерове часть новых автобусов на маршруты не выходила. Власти объясняли это реализацией нацпроекта. Несмотря на решение этой проблемы, жалобы кемеровчан на работу общественного транспорта не прекратились.

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