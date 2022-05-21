+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Поступает в раковины": кузбассовцы пожаловались на неисправную канализацию

0
Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о неполадках с канализационной системой, которые угрожают их комфорту.

Ленинск-кузнечане рассказали в социальных сетях, что дом №38 по проспекту Кирова подвергается подтоплению. По словам горожан, подвал здания затапливают канализационные воды, которые уже добрались до квартир жильцов первого этажа.

– ...топят канализационными водами, вода дошла до 1х этажей, поступает в раковины, водоканал ответственность себя снял, сказав, что колодцы чистые, жэк мер не принимают, – сообщили кузбассовцы.

Комментаторы возмутились данной ситуацией и отметили, что не стали бы терпеть отходы, если бы они начали проникать к ним в жилище. Также пользователи посоветовали авторам обращения обратиться в суд.


Специалисты на момент выхода данной новости сообщение о подтоплении не прокомментировали.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36519

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined