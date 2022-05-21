Ленинск-кузнечане рассказали в социальных сетях, что дом №38 по проспекту Кирова подвергается подтоплению. По словам горожан, подвал здания затапливают канализационные воды, которые уже добрались до квартир жильцов первого этажа.

– ...топят канализационными водами, вода дошла до 1х этажей, поступает в раковины, водоканал ответственность себя снял, сказав, что колодцы чистые, жэк мер не принимают, – сообщили кузбассовцы.

Комментаторы возмутились данной ситуацией и отметили, что не стали бы терпеть отходы, если бы они начали проникать к ним в жилище. Также пользователи посоветовали авторам обращения обратиться в суд.

Специалисты на момент выхода данной новости сообщение о подтоплении не прокомментировали.