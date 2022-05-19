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Постройки с двумя грузовиками сгорели посреди дня в кузбасском городе

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В Анжеро-Судженске неуемное пламя уничтожило хозяйственные постройки и два грузовых автомобиля, которые стояли в области воспламенения. Подробности пожара корреспондент AVOKADO узнал у МЧС.

Очевидцы сообщили борцам с огнем о возгорании двух грузовиков и частных хозяйственных построек, расположенных на улице Шмидта в Анжеро-Судженском городском округе. Сигнал поступил в ведомство в 15:59, после звонка на тушение были отправлены 14 человек на пяти автоцистернах. На момент их прибытия наблюдалось открытое пламя.

В результате обгорели стены хозпостройки внутри и снаружи, а у кирпичного нежилого строения сгорела кровля. Огонь полностью уничтожил два автомобиля Газ-3302 1995 года выпуска,– уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 128 "квадратов". Причина произошедшего будет установлена. Обошлось без пострадавших.

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