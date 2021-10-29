Пострадавший в цеху по вине коллеги кузбассовец отсудил у него 300 тысяч рублей

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Житель Кемеровской области пострадал во время рабочего процесса, дело дошло до суда.

Инцидент произошел в цеху, где пострадавший работал электрогазосварщиком. В одно время с ним там трудился слесарь по сборке металлоконструкций, который с пола управлял кран-балкой и допустил ошибку.

— Он нарушил требования инструкции по охране труда, в результате чего, электрокабель, питающий тельфер зацепил металлоконструкцию вышки с площадкой, что привело к ее опрокидыванию и падению на электрогазосварщика. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали в областном УФССП.

Пострадавший подал иск в суд, в результате чего слесаря признали виновным по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), а в качестве наказания назначена выплата 300 тысяч рублей компенсации.


Приставы Новокузнецкого межрайонного отделения начали взыскания с зарплаты и банковских счетов должника, после чего сумма была полностью выплачена.

Да!
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