Семьи шахтеров и горноспасателей, погибших во время инцидента на шахте "Листвяжная", получат дополнительные выплаты в размере 1 миллиона рублей из бюджета области. Кроме того, пострадавшие в тяжелом состоянии получат 400 тысяч рублей, а в средней и легкой степени тяжести — 200 тысяч рублей.

При этом, область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — 75 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала о проведении заседания правкомиссии по оказанию помощи пострадавшим в следствие взрыва на кузбасской шахте. Завтра, 3 декабря, в регионе состоятся церковные службы и митинги в память о погибших.