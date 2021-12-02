Пострадавшие в следствие ЧП на "Листвяжной" получат дополнительные выплаты

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Власти Кемеровской области сообщили, что семьи погибших и пострадавших в ЧП на "Листвяжной" получат денежную поддержку из регионального бюджета.

Семьи шахтеров и горноспасателей, погибших во время инцидента на шахте "Листвяжная", получат дополнительные выплаты в размере 1 миллиона рублей из бюджета области. Кроме того, пострадавшие в тяжелом состоянии получат 400 тысяч рублей, а в средней и легкой степени тяжести — 200 тысяч рублей.


При этом, область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — 75 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Ранее редакция AVOKADO писала о проведении заседания правкомиссии по оказанию помощи пострадавшим в следствие взрыва на кузбасской шахте. Завтра, 3 декабря, в регионе состоятся церковные службы и митинги в память о погибших.

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