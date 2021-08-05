Пострадавшие при возгорании газового баллона дети из Кузбасса пережили 15 операций

Как сообщается, инцидент произошел еще в марте текущего года, тогда в больницу попали брат и сестра с сильными травмами. Мальчик получил 51% ожогов тела и после госпитализации был подключен к аппарату ИВЛ, а девочка - примерно 30%, ей также была оказана медпомощь.

Позже для восстановления кожных покровов врачи прибегли к хирургическому вмешательству. В общей сложности мальчик перенес 11 операций, а его сестра - 4. Об этом рассказал Евгений Альтшулер, заведующий ожоговым отделением областного ожогового центра. В дальнейшем оба пройдут лечения рубцов, после которого наиболее пострадавший ребенок сможет самостоятельно ходить.