Пострадавшие при возгорании газового баллона дети из Кузбасса пережили 15 операций

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Кузбасские врачи провели более десяти операций, чтобы помочь мальчику и девочке, получившим серьезные травмы во время возгорания газового баллона в частном доме.

Как сообщается, инцидент произошел еще в марте текущего года, тогда в больницу попали брат и сестра с сильными травмами. Мальчик получил 51% ожогов тела и после госпитализации был подключен к аппарату ИВЛ, а девочка - примерно 30%, ей также была оказана медпомощь.


Позже для восстановления кожных покровов врачи прибегли к хирургическому вмешательству. В общей сложности мальчик перенес 11 операций, а его сестра - 4. Об этом рассказал Евгений Альтшулер, заведующий ожоговым отделением областного ожогового центра. В дальнейшем оба пройдут лечения рубцов, после которого наиболее пострадавший ребенок сможет самостоятельно ходить.

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