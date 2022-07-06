Пострадали люди: крупный пожар охватил два участка под Кемеровом

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В ночь на 6 июля под городом Кемерово разгорелся пожар, в результате которого пострадали люди. Как пояснили AVOKADO в ГУ МЧС, огонь охватил сразу два жилых участка. Общая площадь 70 м².

Сегодня ночью в 2:50 в кемеровском селе Мазурово разгорелся пожар, площадь которого составила 70 м². На тушение огня, охватившего сразу два жилых участка, выезжали 19 человек и две автоцистерны. К их прибытию садовый дом, баня, беседка и иные хозяйственные постройки были объяты пламенем, наблюдалась угроза его распространения.

В результате на одно из участков обгорели стены бани и дома, а также их крыша на всей площади, произошло обрушение. Огонь полностью испепелил беседку, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

На соседней территории обгорели стены хозпостройки снаружи на площади два "квадрата" и крыша. Огонь был потушен только в 3:49, причина до сих пор не установлена. При этом источник в экстренных службах уточнил AVOAKDO, что в результате ЧП пострадали люди. Информация уточняется.

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