Сегодня, 12 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице Циолковского в Новокузнецке. Горожане запечатлели перевернутую иномарку, находящуюся посреди проезжей части. Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса.

По данным правоохранителей, сигнал о ДТП поступил сегодня, 12 мая, около 07:10. Прибывшие на место экипажи обнаружили Nissan Primera, перевернутый на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Предварительно установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1987 года рождения. У автомобилистки имелись признаки алкогольного опьянения, проходить освидетельствование женщина отказалась.

Примечательно, что в 2019 году автомобилистка лишалась прав, а в 2020 году повторно была привлечена к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, в том числе с лишением прав на два года, сообщили корреспонденту AVOKADO в региональной ГИБДД.





Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно обращается к водителям соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Излишняя самоуверенность может сыграть с вами злую шутку, а ваша поездка обернется трагедией.