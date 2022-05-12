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"Пострадал пассажир": иномарка опрокинулась на крышу в Новокузнецке

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Легковушка перевернулась на одной из улиц южной столицы Кузбасса. Правоохранители раскрыли корреспонденту AVOKADO подробности происшествия.

Сегодня, 12 мая, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице Циолковского в Новокузнецке. Горожане запечатлели перевернутую иномарку, находящуюся посреди проезжей части. Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса.


По данным правоохранителей, сигнал о ДТП поступил сегодня, 12 мая, около 07:10. Прибывшие на место экипажи обнаружили Nissan Primera, перевернутый на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Предварительно установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1987 года рождения. У автомобилистки имелись признаки алкогольного опьянения, проходить освидетельствование женщина отказалась.


Примечательно, что в 2019 году автомобилистка лишалась прав, а в 2020 году повторно была привлечена к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, в том числе с лишением прав на два года, сообщили корреспонденту AVOKADO в региональной ГИБДД.


Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно обращается к водителям соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Излишняя самоуверенность может сыграть с вами злую шутку, а ваша поездка обернется трагедией.

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