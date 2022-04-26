Постоянный клиент утроил вооруженное ограбление ломбарда в центре Кемерова

Известно, что в июне 2021 года в полицию обратилась кассир ломбарда, который расположен в центре столицы Кузбасса. Заявительница рассказала силовикам, что на работе на нее напал вооруженный ножом неизвестный, который похитил из кассы около 13 000 рублей, а после сбежал. Выяснилось, что к налету причастен постоянник, который ранее неоднократно закладывал в учреждение телефоны.

– Он заметил стоявшую на улице работницу и когда та, увидев потенциального клиента, стала спускаться по лестнице в помещение организации, напал на нее сзади с ножом, довел до кассы и выгреб выручку, после чего ударил женщину рукояткой ножа и скрылся, – сказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Брошенный нож полицейские нашли недалеко от места преступления, а похищенные деньги 37-летний агрессор пропил. В результате за свои действия он попал ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.