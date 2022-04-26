Постоянный клиент утроил вооруженное ограбление ломбарда в центре Кемерова

0
Фото:  

Кемеровский уголовник отправился в тюрьму за нападение на ломбард, куда ранее неоднократно сдавал гаджеты.

Известно, что в июне 2021 года в полицию обратилась кассир ломбарда, который расположен в центре столицы Кузбасса. Заявительница рассказала силовикам, что на работе на нее напал вооруженный ножом неизвестный, который похитил из кассы около 13 000 рублей, а после сбежал. Выяснилось, что к налету причастен постоянник, который ранее неоднократно закладывал в учреждение телефоны.

Он заметил стоявшую на улице работницу и когда та, увидев потенциального клиента, стала спускаться по лестнице в помещение организации, напал на нее сзади с ножом, довел до кассы и выгреб выручку, после чего ударил женщину рукояткой ножа и скрылся, сказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Брошенный нож полицейские нашли недалеко от места преступления, а похищенные деньги 37-летний агрессор пропил. В результате за свои действия он попал ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35807

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined