Поссорившийся с начальником кузбассовец голыми руками разбил его машину

Днем местные жители заметили, как дебошир на улице руками и ногами атакует автомобиль марки «Лэнд Крузер». Об увиденном горожане сообщили правоохранителям. На сигнал отреагировали росгвардейцы. Прибывшие бойцы на месте обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он же бил окна машины.

- Росгвардейцы задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой 30-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Как предварительно было установлено впоследствии, автомобиль, который повредил мужчина, принадлежит его начальнику. Атаковал иномарку таштаголец после того, как поссорился с коллегой на работе.

Задержанного росгвардейцы передали полицейским. Сумма причиненного ущерба, как отметили силовики, еще устанавливается.