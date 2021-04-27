Посол азиатской страны предложил губернатору Кузбасса высылать спортсменов на сборы за границу

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Накануне Кемеровскую область посетил иностранный посол, который в ходе встречи с местными властями предложил Сергею Цивилеву отправлять юных бойцов на сборы в Тайланд

Впервые столица шахтерского края встретила посла из Тайланда, который прибыл в регион к дате старта чемпионата России по муай-тай. Гость из зарубежья провел встречу с губернатором Сергеем Цивилевым, на которой политики обсудили взаимодействие в сфере туризма.


Сасиват Вонгсинсават назвал Кузбасс колыбелью тайского бокса в РФ и предложил отправлять местных молодых бойцов на сборы в Таиланд. Кроме того, Цивилев пригласил юных тайцев на зимние сборы в Шерегеш, где те получат возможность поближе познакомиться с зимними видами спорта: горными лыжами, сноубордом, коньками, прыжками с трамплина.

– До пандемии около миллиона российских туристов посещали Таиланд, сейчас цифры упали значительно. Мы заинтересованы, чтобы после улучшения ситуации с коронавирусом не только российские туристы вернулись в Тай, но и тайцы могли приезжать в Россию, – отметил посол.

В результате встречи высокий гость поздравил Кузбасс с 300-летием.

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