Последствия столкновения автомобилей в Кемерове попали на камеру

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Очевидцы засняли автомобили, пострадавшие во время аварии в Рудничном районе столицы Кузбасса.

Накануне в социальных сетях появилось кадры, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедшего в Кемерове. Очевидцы сообщили, что к месту автоаварии прибыли медики.

‒ Как столкнулись, непонятно, ‒ рассказал автор видео.

Как сообщили редакции AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово, ДТП произошло 17 октября, примерно в 20:30, близ дома № 246Б на улице Нахимова. Столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota. В результате автоаварии пострадавших нет.


На данный момент начало административное расследование ДТП.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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