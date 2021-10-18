Последствия столкновения автомобилей в Кемерове попали на камеру

Накануне в социальных сетях появилось кадры, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедшего в Кемерове. Очевидцы сообщили, что к месту автоаварии прибыли медики.

‒ Как столкнулись, непонятно, ‒ рассказал автор видео.

Как сообщили редакции AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово, ДТП произошло 17 октября, примерно в 20:30, близ дома № 246Б на улице Нахимова. Столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota. В результате автоаварии пострадавших нет.

На данный момент начало административное расследование ДТП.