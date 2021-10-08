Последствия снегопада в Новокузнецке появились в Сети

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Жители южной столицы Кузбасса в соцсетях поделились свежими кадрами последствий снегопада, который прошел накануне.

Накануне вечером погода на территории Новокузнецка сменилась с осенней на зимнюю. За сутки снег покрыл белой пеленой городские улицы, о чем рассказали местные жители в одном из сообществ Сети.


При этом отправлять кадры в открытый доступ люди начали в новостном паблике Прокопьевска, где появилась публикация с фотографиями, на которых запечатлены разные явления природы.


На предоставленных авторами снимках можно заметить, что осадки снежной шапкой укрыли не только дороги южного центра, но и припаркованные во дворах автомобили, что при использовании авто доставит некоторое неудобство владельцам машин.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру" / artem_belaz

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