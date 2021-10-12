Последствия смертельного ДТП на кузбасской трассе попали на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены попавшие в ДТП автомобили ВАЗ 2106 и "Mitsubishi Lancer". Авария произошла сегодня, 12 октября, около восьми часов утра на автодороге "Новокузнецк – Красулино". По предварительным данным, водитель ВАЗ не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

–В результате ДТП водитель ВАЗ, женщина 1955 г.р., скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир иномарки не пострадали, – сообщили редакции AVOKADO в пресс-службе УГИБДД Кузбасса.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция Кузбасса напомнила водителям о необходимости выбирать скорость в зависимости от конкретных дорожных и погодных условий, а также порекомендовала отказаться от резких маневров и своевременно подготовить автомобиль к зимнему сезону.