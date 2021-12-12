Последствия серьезного ДТП в Новокузнецке попали на видео

Накануне в социальных сетях появилось видео, на которое попали последствия ДТП в Новокузнецке. По словам автора, инцидент произошел в районе дома №14 на улице Транспортной.
– Волга поворачивала и не заметил гетца, – написал разместивший видеоролик пользователь.
На кадрах видно, что в аварии участвовали автомобили "Hyundai Getz" и ГАЗ "Волга". У иномарки поврежден бампер, капот и дверь со стороны водителя. Вся передняя часть машины "Волга" оказалась смята.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Видео: ВКонтакте / ЧП | Инцидент Кузбасс
Кадры: ДТП | ЧП Кузбасс
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