Последствия серьезного ДТП в Новокузнецке попали на видео

Накануне в социальных сетях появилось видео, на которое попали последствия ДТП в Новокузнецке. По словам автора, инцидент произошел в районе дома №14 на улице Транспортной.

– Волга поворачивала и не заметил гетца, – написал разместивший видеоролик пользователь.

На кадрах видно, что в аварии участвовали автомобили "Hyundai Getz" и ГАЗ "Волга". У иномарки поврежден бампер, капот и дверь со стороны водителя. Вся передняя часть машины "Волга" оказалась смята.

Обстоятельства произошедшего выясняются.