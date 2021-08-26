Последствия серьезного ДТП в Кировском районе Кемерова попали на камеру

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В социальных сетях жители кузбасской столицы сообщили о лобовом столкновении двух автомобилей, которое произошло в Кировском районе города.

По словам очевидцев, инцидент произошел днем 26 августа на улице Александрова. Предполагается, что два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. Свидетели уверяют, что в результате ДТП никто не погиб. При этом на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что на асфальте лежит человек, которому оказывают первую помощь.


На месте аварии также присутствуют спасатели и медики.


В ГИБДД Кемерова журналисту AVOKADO сообщили, что на месте также работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Да!
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