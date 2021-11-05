Последствия серьезного ДТП с участием автобуса попали на видео в Кузбассе

Видео с последствиями ДТП выложил один из пользователей социальных сетей. Автор поста сообщил, что инцидент произошел вечером 3 ноября, на перекрестке Инской - Белово - Новый городок.

На кадрах виден автобус, передняя часть которого сильно повреждена после столкновения. Лобовое стекло почти полностью вылетело от удара. Очевидцы заявили, что пострадавших в аварии нет.

– Все просто вышли из автобуса и пошли на остановку, – рассказали пользователи в комментариях к посту.

Ранее редакция AVOKADO писала о смертельном ДТП, также произошедшем с участием автобуса несколько дней назад.