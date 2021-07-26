Так, съемка с последствиями некачественной работы специалистов появилась в сообществе социальной сети "Вконтакте". Автор ролика указал, что орудовал "молярный бог" в Таштагольском районе Кемеровской области.
В ходе съемки очевидец продемонстрировал прокрашенный остановочный павильон. Судя по записи, асфальт возле лавочки забрызган синей краской, так же капли можно заметить на прилегающей к объекту территории. При этом работники закрасили название остановки, правда написать указание заново, по мнению автора, не решились, поскольку побоялись выполнить свою работу криво.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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