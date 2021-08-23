Последствия лобового ДТП в Кузбассе попали на камеру очевидцев

По данным правоохранителей, авария произошла в Березовском накануне вечером. Предварительно установлено, что 33-летняя женщина за рулем внедорожника Toyota двигалась в сторону улицы Пархоменко и допустила съезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Kia.

В результате лобового ДТП пострадали три человека. 24-летнему водителя Kia назначено стационарное лечение, его 23-летняя пассажирка и водитель Toyota получают лечение амбулаторно.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.