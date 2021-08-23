+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Последствия лобового ДТП в Кузбассе попали на камеру очевидцев

0
Фото:  

На автодороге в кузбасском городе столкнулись два автомобиля. В региональной ГИБДД редакции AVOKADO сообщили подробности, а пользователи Сети поделились кадрами с места событий.

По данным правоохранителей, авария произошла в Березовском накануне вечером. Предварительно установлено, что 33-летняя женщина за рулем внедорожника Toyota двигалась в сторону улицы Пархоменко и допустила съезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Kia.


В результате лобового ДТП пострадали три человека. 24-летнему водителя Kia назначено стационарное лечение, его 23-летняя пассажирка и водитель Toyota получают лечение амбулаторно.


Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28291

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined