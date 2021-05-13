Последствия горящей тайги достигли Кемерово

Одним из эпицентров концентрации угарного газа территориально оказался шахтерский край. Об этом стало известно в четверг, 13 мая. Из данных сервиса Windy следует, что в областном центре Кузбасса уровень загрязнения составляет около 500 ppb (миллиардных долей).

Кроме того, концентрации фиксируются в Новосибирске, Новокарасуке, Кочках, а в мире высокие значения СО наблюдаются на востоке Китая, в Нью-Йорке (США) и Рейкьявике (Исландия).

Как отмечает издание "Тайга.инфо", причиной загрязнения атмосферы стали природные пожары, которые буквально заволокли города едким дымом.