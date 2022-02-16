Последствия ДТП с участием трамвая попали на видео в Новокузнецке

Сегодня, 16 февраля, в Сети появилась видеозапись, на которую попали последствия аварии в Новокузнецке. На кадрах видно, что ДТП произошло с участием автомобиля "Chevrolet" и трамвая №8, предположительно, на проспекте Шахтеров в микрорайоне Новобайдаевский.

Передняя часть иномарки оказалась повреждена. Оба участника аварии вышли из транспортных средств. На момент публикации новости неизвестно, были ли пассажиры в трамвае на момент аварии, и получил ли кто-то травмы в результате инцидента.

Обстоятельства произошедшего уточняются.