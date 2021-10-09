Последствия ДТП с участием грузовиков в Кемерове попали на камеру

Накануне в социальных сетях появилась информация о серьезной аварии, произошедшей на перекресте улицы Кузнецкой и Красноармейской. По словам очевидцев, ДТП произошло с участием автомобилей Газель и Камаз. Свидетели аварии заявляют, что водителя Газели госпитализировали.

Как пояснили сотрудники городской ГИБДД, на данном участке произошло падение груза. В настоящее время городские службы устранили последствия инцидента.

Отмечается, что движение на перекрестке осуществляется в обычном режиме.