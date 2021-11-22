Последствия ДТП на трассе попали на видео в Кузбассе

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которую попало ДТП, произошедшее в Кузбассе. По словам автора, ролик был снят на трассе Ленинск-Кузнецкий-Кемерово, в 40 километрах от областной столицы.

На кадрах видно, что на месте ДТП стоят сразу четыре машины, однако повреждения удается рассмотреть лишь у двух транспортных средств. Перед черного автомобиля смят, части бампера разбросаны рядом. Белый автомобиль левым бортом оказался прижат к отбойнику.

Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.