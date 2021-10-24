Последняя неделя октября начнется в Кузбассе с дождей и резкого потепления

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В начале следующей недели в Кемеровской области ожидаются дожди и потепление, о чем свидетельствует предварительный прогноз Кемеровского гидрометцентра.

Как сообщается, 25 октября, в понедельник, ночная температура составит 0ºС, +5ºС, однако местами опустится о -5ºС. Днем же потеплеет до +8ºС, +13ºС. Скорость ветра не превысит 18 м/с. В некоторых районах области пройдут небольшие дожди.


В ночь на вторник, 26 октября, столбик термометра покажет +2ºС, +7ºС, местами до 0ºС, -5ºС. Днем температура воздуха поднимется до +9ºС, +14ºС, местами до +19ºС. Также ожидаются небольшие дожди.


Напомним, в воскресенье, специалисты прогнозировали шквалистый ветер и дождь.

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