Последняя неделя октября начнется в Кузбассе с дождей и резкого потепления

Как сообщается, 25 октября, в понедельник, ночная температура составит 0ºС, +5ºС, однако местами опустится о -5ºС. Днем же потеплеет до +8ºС, +13ºС. Скорость ветра не превысит 18 м/с. В некоторых районах области пройдут небольшие дожди.

В ночь на вторник, 26 октября, столбик термометра покажет +2ºС, +7ºС, местами до 0ºС, -5ºС. Днем температура воздуха поднимется до +9ºС, +14ºС, местами до +19ºС. Также ожидаются небольшие дожди.

Напомним, в воскресенье, специалисты прогнозировали шквалистый ветер и дождь.