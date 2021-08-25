Последние выходные августа принесут в Кузбасс резкое похолодание

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили жителей Кузбасса о грядущем похолодании, которое выпадет на выходные.

Согласно предварительному прогнозу кемеровских синоптиков, на территории региона может произойти резкое понижение температуры. При этом похолодание, как предполагается, выпадет на последние выходные августа.


Причиной резкого изменения погоды может стать прохождение холодного атмосферного фронта.


Напомним, текущая рабочая неделя будет теплой с частными туманами и незначительным количеством осадков. С более подробным прогнозом можно ознакомиться в материале интернет-журнала AVOKADO.

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