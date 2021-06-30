Последние перед выходными дни в Кузбассе пройдут с дождями и грозами

Днем в среду, 30 июня, температура воздуха составит +21, +26 °С. Ветер будет дуть с умеренной скоростью, однако местами ожидаются порывы до 13 м/с. Прогнозируется и то, что местами пройдут кратковременные дожди. Отмечается также, что горимость в регионе будет наблюдаться 1 класса, местами она будет достигать 2.

Первое число следующего месяца, которое выпадает на четверг, начнется с пониженных температур - + 9, +14 °С. Днем воздух прогреется до +20, +25 °С. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Порывы местами будут достигать 14. Наблюдаться дождь с грозами продолжит и в этот день.

В пятницу, 2 июля, прохладная тенденция недели сохраниться, ночью температура составит +7, +12 °С, ожидаются дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +21, +26. Скорость ветра составит 2-7 м/с с порывами до 12. Светлое время суток преимущественно пройдет без осадков.

Напомним, что ранее из-за дождей двор в Кемерове оказался затоплен. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.