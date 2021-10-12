Посетительница кузбасского магазина заплатила за сосиску в тесте с плесенью

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Подписчица сообщества в Сети рассказала о "свежей" выпечке с плесенью, которая выставлена на продажу в крупном сетевом магазине в Ленинске-Кузнецком.

Со слов автора публикации, которая появилась в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте", торговая точка расположена в городе Ленинск Кузнецк на проспекте Ленина, 90. Девушка отметила. что приобрела там "свежую" заплесневевшую выпечку с сосиской.

Мало того очереди по 15 человек в кассу, а два продавца стоят чешут языками в торговом зале во главе с директором, на просьбу подойти на кассу полный игнор и один кассир, так еще и подобное (пунктуация авт. прим. ред.), рассказала подробности пребывания в магазине девушка.

Комментаторы предположили, что сотрудники одного из торговых павильонов, относящихся к сети крупных супермаркетов по всей России, решили не списывать просроченный товар, а реализовать его в выпечку, что стало причиной такого качества продукции.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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