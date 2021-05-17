Посетительница кемеровского магазина пожаловалась на рыбу с паразитами

Неприятный сюрприз застал кемеровчанку после посещения рыбного отдела магазина. Дома она выяснила, что заплатила за червивую продукцию.

Однако администратор магазина не поспешила оформлять возврат, а вместо этого постаралась убедить возмущенную покупательницу в том, что мясо рыбы не имеет червей, а увиденное – это кусочки лапши. Несмотря на доводы сотрудницы торговой точке женщине все-таки удалось вернуть свои деньги.

В качестве подтверждения своих слов, автор поста прикрепила несколько фотографий испорченной продукции, на которых заметны инородные объекты, напоминающие червей.

По мнению автора публикации, вся рыба на прилавке магазина населена червями и непригодна к употреблению, как следствие и к продаже. Сейчас горожанка намерена направить жалобу в Роспотребнадзор.