Посетители кузбасских спортклубов
смогут получить абонементы с QR-кодами

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В ходе диалога с представителями бизнеса губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев озвучил новые правила с QR-кодами, которые вскоре затронут любителей спорта.

Глава Кузбасса отметил, что получил предложение от владельцев местных фитнес-клубов объединить

QR-коды о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19 с абонементами посетителей спортивных залов. По их мнению, такое решение окажется удобным для граждан, которым отныне не придется приносить паспорт при записи в бассейн или на тренажеры.

– Владельцы спортклубов вышли с предложением привязать QR-коды посетителей к их абонементам, в которых уже есть все данные. Это позволит людям не приносить паспорт в бассейн или спортзал, – сообщили в обладминистрации.

Губернатор инициативу поддержал. Из этого следует, что в скором времени будет подготовлено изменение в постановление, однако, по предварительным данным, система затронет только те учреждения, где с клиентами составляется договор.

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