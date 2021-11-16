Глава Кузбасса отметил, что получил предложение от владельцев местных фитнес-клубов объединить

QR-коды о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19 с абонементами посетителей спортивных залов. По их мнению, такое решение окажется удобным для граждан, которым отныне не придется приносить паспорт при записи в бассейн или на тренажеры.

– Владельцы спортклубов вышли с предложением привязать QR-коды посетителей к их абонементам, в которых уже есть все данные. Это позволит людям не приносить паспорт в бассейн или спортзал, – сообщили в обладминистрации.

Губернатор инициативу поддержал. Из этого следует, что в скором времени будет подготовлено изменение в постановление, однако, по предварительным данным, система затронет только те учреждения, где с клиентами составляется договор.